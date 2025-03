Ilgiorno.it - Finti bancari tentano truffe al telefono

Leggi su Ilgiorno.it

Sempre più tentativi di truffa al. Nei giorni scorsi un’anziana del capoluogo ha ricevuto la chiamata da un uomo che si spacciava per dipendente di un noto istituto di credito, dove la donna ha il conto. La signora l’ha liquidato, ma bisogna sempre diffidare. Non eseguire bonifici urgenti, non divulgare codici e info personali ma rivolgersi ai canali ufficiali.