Iltempo.it - Fine degli scontri tra i curdi del Pkk e la Turchia: annunciato il cessate il fuoco

I militantidel Pkk hannoililcon laaccogliendo l'appello di Abdullah Ocalan che esortava il gruppo a sciogliersi e ad abbandonare la lotta armata. «Per spianare la strada all'attuazione dell'appello» di Ocalan «per la pace e una società democratica, dichiariamo unilin vigore da oggi», ha dichiarato il comitato esecutivo del Pkk come riferito dall'agenzia di stampa pro-PKK Anf. L'organizzazione separatista curda è quindi pronta a convocare un congresso che a questo punto sembra avviato a sancire lo scioglimento del gruppo. Ocalan, dal carcere di massima sicurezza in cui è rinchiuso dal 1999, ha inviato una lettera con cui ha chiesto all'organizzazione di sciogliersi, dichiarando il Pkk «aciclo». «Condividiamo il contenuto del comunicato e rendiamo noto che come organizzazione ci uniformeremo a quanto chiesto nell'appello.