Thesocialpost.it - Filippo Turetta spostato tra i detenuti comuni. Gli avvocati: “C’è un errore, a rischio la sua incolumità”

Leggi su Thesocialpost.it

, in carcere a Verona per il femminicidio di Giulia Cecchettin, ottiene il permesso di fare una telefonata. Parla con le persone a lui più vicine. Si dice in ansia. “Mi spostano“. Il giorno dopo cambia cella. Dalla sezione protetti, dov’era recluso da oltre un anno, passa a quella di media sicurezza, insieme ai. I suoi legali segnalano il trasferimento alla direzione del carcere, alla Corte d’Assise e alla Procura di Venezia.Leggi anche: Gino Cecchettin: “Sono riuscito quasi a ignorare”Le ragioni dello spostamentoIl trasferimento avviene per due motivi. Il primo riguarda il sovraffollamento, che impone nuove scelte organizzative. Il secondo tiene conto del tempo trascorso nella sezione protetti, riservata ai condannati per reati di forte riprovazione sociale.