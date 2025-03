Europa.today.it - Filippo Turetta cambia cella e viene trasferito tra i detenuti comuni. I legali: "Preoccupati"

Leggi su Europa.today.it

, condannato all'ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin, rinchiuso nel carcere di Montoro, a Verona, è statodalla sezione 'protetti' in una di media sicurezza. Il trasferimento è stato deciso soprattutto per il sovraffollamento della sezione protetti.