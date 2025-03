Secoloditalia.it - Filippo Turetta cambia cella e finisce coi detenuti comuni: i difensori temono reazioni violente e chiedono che torni dov’era prima

Leggi su Secoloditalia.it

, reo confesso del femminicidio di Giulia Cecchettin, è dietro le sbarre di Verona da un anno. E ora per lui si apre una nuova fase della detenzione che prevede un cambio di sezione carceraria e di compagni di. Il giovane, condannato all’ergastolo per il brutale omicidio della ex fidanzata, è stato trasferito dal reparto “protetti” al settore penitenziario in cui si trovano i. La notizia, che rilancia la Repubblica, e che riportano i quotidiani locali il Mattino di Padova e la Tribuna di Treviso, riapre a quell’abisso di orrore che questa terribile storia di cronaca, e l’iter processuale che ne è seguito, hanno squarciato e messo sotto gli occhi di un’opinione pubblica alle prese con una tragedia che sembra rinnovarsi ad ogni nuova irruzione mediatica sulla vicenda.