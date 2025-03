Ilrestodelcarlino.it - Festa della Polenta a Borgo Tossignano: 403 anni di gusto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 2 marzo 2025 – Dai maccheroni dialladiper un Martedì Grasso, ultimo giorno di Carnevale in agenda martedì, da leccarsi i baffi alle latitudinivallata del Santerno. Vigilia di preparativi no stop in casa deiri diperché manca sempre meno all’edizione numero 403celebre ‘’ nel cuorefrazione collinare. Numeri alla mano, si tratta di una delle manizioni di piazza più longeve d’Italia con quella genesi datata 1° febbraio 1622 che rimanda all’idea di tale Mastrantonio da Farneto poi raccolta dall’allora governatore Leonardo Sincia de Sermoneta. Il fine principale dell’iniziativa era quello di risollevare il morale di una popolazione provata da guerre e pestilenze. Un appuntamento che ha conosciuto davvero poche soste forzate nel corso dei secoli, con i semafori rossi solo dal 1942 al 1945 nel pienoSeconda Guerra Mondiale e nel biennio 2020-2021 segnato dalla pandemia di Coronavirus, pronto a fregiarsinuova certificazione regionale di ‘Carnevale Storico’.