Festa a Trieste per rientro Vespucci

16.15 Nave Amerigo, lo storico veliero e nave scuola della Marina Militare, ambasciatore del Made in Italy nel mondo, è giunta aal termine del suo tour mondiale. Trionfale l'accoglienza preparata: alla presenza di autorità civili e militari, Naveè stata accolta da una "Barcolana" speciale e dal sorvolo delle Frecce Tricolori. Al via il "Tour Mediterraneo" che tocca 17 città per concludersi a Genova il 10 giugno, giornata della Marina Militare.