Ilrestodelcarlino.it - Ferrari, a Fiorano una nuova pista ‘test track’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Modena, 1 marzo 2025 – In arrivo unacon officina, per. Si tratta di una. L’impianto sorgerà accanto all’attualeprove per le vetture di Formula Uno, mentre lasarà dedicata alle vetture stradali del Cavallino Rampante. La novità emerge dalla seduta del consiglio comunale didi giovedì scorso. Come sottolinea il gruppo consiliare Pd dioggi in una nota, si tratta “di un progetto di grande rilevanza per il territorio, non solo per il valore dell’investimento, ma soprattutto per il risultato ottenuto dall’amministrazione comunale. Grazie al lavoro dell'amministrazione e del sindaco Marco Biagini, i benefici per il Comune derivanti dall’intervento disaranno destinati a opere di rigenerazione urbana, per un valore complessivo tale da consentire anche il recupero di due importanti parchi, ora cementificati, ad aree di verde pubblico”.