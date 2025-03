Udinetoday.it - Femministe di Udine, "fa ridere l'ipocrisia di Cisint e Laudicina"

Leggi su Udinetoday.it

"L’europarlamentareè già nota alla stampa nazionale per provvedimenti discriminatori contro la comunità musulmana emanati in qualità di sindaca di Monfalcone, la crociata contro le moschee persa in tribunale perché illegittima, il divieto al bagno vestiti conclusosi con un nulla di fatto.