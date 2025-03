Lapresse.it - Femminicidio Giulia Cecchettin, Turetta trasferito con detenuti comuni

Filippo, condannato all’ergastolo per ildi, rinchiuso nel carcere di Montoro, a Verona, è statodalla sezione ‘protetti’ in una di media sicurezza. Lo scrive Repubblica.I legali di, Giovanni Caruso e Monica Cornaviera, hanno inviato una segnalazione alla direzione del carcere e per conoscenza alla Corte d’assise e alla Procura di Venezia per esprimere un un “potenziale forma di preoccupazione” e chiedere, “per il momento”, che l’ex studente di Torreglia, 23 anni, torni dov’era prima.Il trasferimento è stato deciso soprattutto per il sovraffollamento della sezione protetti, riservata agli autori di reati di forte riprovazione sociale.