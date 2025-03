Feltrinelli | Marzo contro il razzismo la rassegna Il paese delle meraviglie in tutta Italia

Leggi su Ildenaro.it

, in collaborazione con l’Associazione ‘Ilè una brutta storia’, dedica il mese dia ‘Il’,di incontri, talk e dibattiti per riflettere sulle molteplici forme di discriminazione del nostro tempo. Dal 3 al 31laattraverserà le libreriedi Milano, Bologna, Verona, Napoli , Messina, Torino, Roma e Parma ospitando alcune tra le voci più autorevoli della letteratura, dello sport, della musica, della scuola e dell’associazionismo solidale. Il percorso in 13 appuntamenti prende il via da Milano, dove lunedì 3alladi piazza Piemonte si terrà l’in‘Ideali e marginali nelle banlieue del mondo’ con gli scrittori Mokhtar Amoudi, autore di Le condizioni ideali (Gramma) e vincitore del Premio Goncourt des détenus 2023, e Jonathan Bazzi (Corpi minori, Mondadori), l’urbanista Carolina Pacchi, Islem Harhash, amico di Ramy Elgaml del quartiere Corvetto e la moderazione di Lorenza Ghidini, di Radio Popolare.