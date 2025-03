Isaechia.it - Fedez paparazzato insieme a Taylor Mega: riesplode il gossip (Foto e Video)

Leggi su Isaechia.it

Il rapper, reduce dal successo ottenuto in occasione della 75esima edizione del Festival di Sanremo, è stato.L’ex marito di Chiara Ferragni, che ha guadagnato il quarto posto all’ultima edizione della prestigiosa kermesse canora, nell’ultimo periodo ha fatto molto parlare di sé. Prima di calcare il palco dell’Ariston, infatti,è stato al centro delle cronache rosa per via deilanciati da Fabrizio Corona sul suo conto. Dalla presunta storia parallela con Angelica Montini alla difficile convivenza con la depressione, che è stata oggetto del suo inedito Battito.Ad accendere nuovamente i riflettori sulla vita sentimentale del rapper ci ha pensato Gabriele Parpiglia, che ha condiviso sui socialche dimostrano la ritrovata vicinanza tra