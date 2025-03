Oasport.it - Federica Brignone ai piedi del podio in discesa a Kvitfjell: “Non voglio pensare alla generale”

Leggi su Oasport.it

si conferma a ridosso delper il secondo giorno consecutivo e, dopo la quinta piazza di ieri, ottiene un buon quarto posto nellalibera femminile di(in Norvegia) valevole per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. La fuoriclasse azzurra ha chiuso a soli 33 centesimi dvincitrice tedesca Emma Aicher, precedendo di un’incollatura le altre italiane di punta Sofia Goggia e Laura Pirovano.“Quarta, quinta e sesta anche oggi, tra l’altro in 4 centesimi. È andata così. Io ho provato a fare il massimo: qualcosa mi è venuto meglio di ieri, qualcosa mi è venuto peggio, ma sono contenta di questi due giorni. Ho sciato bene, sono migliorata tantissimo in queste condizioni che normalmente non sono le mie preferite. Per ora è stato un buon weekend inlibera“, il commento a caldo della valdostana dopo la prova odierna.