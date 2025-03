Quotidiano.net - Fazzolari alle opposizioni: "Ora una legge elettorale da legare al premierato"

"L’Italia è in questo momento il governo più stabile di tutto il continente europeo e durerà, piaccia o no, cinque anni". Così sentenzia serafico il vicepremier e leader leghista Matteo Salvini – in golf, camicia e doppio braccialetto rosso e nero – dal salotto pop-chic invernale di Bruno Vespa, il resort stellatissimo di Saturnia dove alla due giorni del consueto Forum in masseria, organizzato con Comin & Partners, sfila mezzo governo con qualche incursione dem e il tocco di ceralacca calendiano in programma stasera. Il cielo qui torna metafora perfetta, con il solicchio di fine febbraio che va giù tra poche nuvole e finisce nelle colline di velluto verde della Maremma, paradigma di un governo, almeno all’apparenza, in modalità sana e robusta costituzione. Un anno e spiccioli fa queste stesse colline furono risciacquate per 48 ore da un filotto di temporali a inquadrare un forum calendarizzato in una fase critica per l’esecutivo, con le laceranti prove di forza muscolari tra Lega e Fratelli d’Italiaregionali in Sardegna e fresco di stop alla proposta del Carroccio sul terzo mandato.