Fashion green moda sostenibile e bio | i tessuti italiani ricavati dagli scarti di cibo

Questo è il weekend della MilanoWeek 2025, e, mentre nella città meneghina i riflettori sono tutti accesi per i vip ospiti e i colossi della, da Versace a Gucci, da Etro a Prada, anche il tema della sostenibilità finalmente inizia a prendersi un suo spazio.Se da un lato il rischio di scivolare in un eccentricowashing è dietro l’angolo, dall’altro emerge un certo interesse verso i materiali impiegati, sempre più innovativi, riciclati, biodegradabili o comunque. Ciò di cui sono fatti i vestiti è il fulcro dell’industria della, non solo perché rappresenta circa il 30% del costo del venduto, ma anche perché è responsabile di oltre il 90% delle emissioni complessive di CO2 del settore.L’era della Food waste, ladaalimentariLasciando qui da parte i grandi brand delsystem, vogliamo concentrarci sulle innovazioni italiane più interessanti degli ultimi tempi proprio in fatto di materiali, in particolare andando a scoprire come il, i suoi, i suoi rifiuti o le sue sostanze possano dare vita a nuovie a capi dalle performance incredibili, oltre che perfette per l’ambiente.