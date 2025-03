It.insideover.com - Falso allarme: l’Europa spende tuttora il 58% più della Russia in armamenti

Nelle ultime settimane, le conclusioni di un un allarmante studio hanno occupato buona parte delle redazioni di tutta Europa, portando una fetta dei grandi giornali a riportare la seguente notizia: gli stanziamenti militariFederazione Russa stanno aumentando a un ritmo tale che il budget bellico complessivo di Mosca supera quello di tutti i Paesi europei messi insieme. A Bruxelles occorrerebbe, di conseguenza, prendere seriamente il monito di Trump sull’aumento strutturale e significativo delle spese militari vista l’incombente minaccia russa che, nonostante i primi spiragli di pace, non accenna a diminuire. Una decina di giorni più tardi però, lo studio è stato smentito.E a farlo non è stata una realtà accademica a cui è possibile attribuire posizioni anti-atlantiste di principio, bensì l’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica del Sacro Cuore diretto da Carlo Cottarelli, una personalità certo non appartenente a quella che qualcuno definirebbe un’estensionepropaganda del Cremlino.