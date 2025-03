Ilgiorno.it - Fallisce il piano per aspirare il gasolio

Vampiri di carburante in azione. Tra giovedì sera e ieri i ladri hanno cercato di perforare l’oleodotto di Verrua Po per rubare ildalla conduttura utilizzata da Eni. Hanno forato la tubatura, ma non sono riusciti a “prelevare“ nulla perché questi impianti sono dotati di sistemi di allarme che avvisano quando la pressione cala. Appena l’allarme è scattato, i malviventi sono scappati e lungo la riva del Po dove corre la conduttura sono intervenuti i tecnici di Eni che si sono messi al lavoro per riparare il danno ed evitare che, come accaduto in passato, ilsi riversasse nei campi circostanti. Era da prima della pandemia che i “vampiri“ non prendevano di mira la rete degli oleodotti che collega la raffineria di Sannazzaro ai depositi Eni. Dal 2011 al 2019 sono finiti nel mirino dei ladri di carburante 330 chilometri di oleodotti che scorrono a circa un metro e mezzo di profondità.