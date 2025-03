Spettacolo.periodicodaily.com - Fabrizio Paterlini, Il Pianista Italiano che Conquista il Mondo

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Il 21 marzo 2025 esce in digitale “ATTITUDE” per Memory Recordings under exclusive license to M.A.S.T./Believe, il nuovo album di cover grunge di, uno dei pianisti italiani più conosciuti e apprezzati a livello internazionale che continua a sorprendere con la sua musica emozionante e senza tempo. Dal 26 febbraio 2025 è disponibile in pre-save.Un Artista di Rinomata Famaè senza dubbio uno dei pianisti italiani più conosciuti a livello globale, con un pubblico che conta ben 2 milioni e 500 mila ascoltatori mensili su Spotify. La sua musica emozionante e senza tempo continua a catturare l’attenzione di appassionati e critici in tutto il.Il Nuovo Album di, “Attitude”Il 21 marzo, ilpresenterà il suo nuovo album di cover grunge intitolato “Attitude”, pubblicato da Memory Recordings sotto licenza esclusiva a M.