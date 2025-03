Ilnapolista.it - Fabregas è finito nei radar del Milan, il suo calcio è divertente ma anche efficace (Gazzetta)

Ilsta riflettendo in queste ore sul sostituto di Sergio Conceiçao per la prossima stagione. E tra i nomi spuntaCesc, che sta sorprendendo con il suo Como.ha l’appeal giusto per allenare ilCome riportato dalladello Sport:Sono giorni e ore decisive per il futuro del portoghese: ha più volte ricordato lui stesso come siano i risultati a fare o disfare le valigie degli allenatori e considerato il recente andamento delsi potrebbe immaginare un trasloco imminente: ieri Conceiçao ha lavorato da solo, senza neppure un supporto tecnologico nella realizzazione video. Sergio avrà tempo per rialzarsi contro la Lazio e andare ancora oltre, ma è molto difficile che raggiunga l’obiettivo Champions distante ora otto punti. E solo la grande Europa poteva essere una quasi garanzia di permanenza sulla panchina rossonera.