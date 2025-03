Ilnapolista.it - Fa Cup, entrata killer del portiere del Millwall su Mateta: Oliver non aveva neanche dato giallo – VIDEO

Leggi su Ilnapolista.it

Fa Cup. Sfida tra ile il Crystal Palace da poco terminata.8 minuti di calcio ed ecco l’assurdo: l’attaccante dei padroni di casa Jean-Philippeviene lanciato dalle retrovie e si scontra con ilavversario Liam Roberts, protagonista di un’uscita alla Karate Kid con tanto di scarpata sul volto dell’attaccante.è finito in ospedale con un trauma cranico. Di seguito le immagini ritrovate su X., scontro con Roberts.ha avuto bisogno del Var: è successo in Fa CupNe parlano anche in Spagna, in particolare il Mundo Deportivo:“Il calciatore è rimasto sdraiato sul campo e ha dovuto essere immediatamente soccorso dai servizi medici prima di essere portato via in barella e trasferito in ospedale. Al francese, apparentemente privo di sensi, è stata applicata una maschera di ossigeno.