F1 terminati i test in Bahrain | il bilancio della prestazione Ferrari

pre stagionali di F1, in scena sulla pista del, sono giunti al termine. Team e piloti hanno avuto a disposizione tre giorni e un totale di ventiquattro ore per conoscere le vetture protagonistestagione 2025. Rispetto agli anni passati, irisultano essere ancora più criptici. Infatti, la pioggia e il vento, oltre alle temperature poco usuali per la zona, hanno reso complesso il lavoro delle squadre. La pista del Sakhir, inoltre, ha caratteristiche molto particolari e il treno posteriore risulta maggiormente sotto stress. Definire un quadrosituazione è difficile e sicuramente prematuro.Nel corsotre giorni si è creato un clima di allarmismo attorno alla, che nel 2024 ha chiuso il campionato costruttori in seconda posizione. Iinhanno visto il debutto ufficiale di Lewis Hamilton in rosso, con l’inglese che ha lasciato Mercedes dopo dodici anni insieme.