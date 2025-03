Sportnews.eu - F1, l’analisi di Vasseur: “Solo a Melbourne capiremo dov’è la Ferrari”

Prime prove in Bahrein per la Formula 1, il team principalanalizza i primi test, ma resta in attesa della prima gara di.Conclusa la terza giornata di prove in Bahrein, sul tracciato di Sakhir, le scuderie hanno tratto le prime conclusioni. Soddisfatti tutti i team, salvo qualche piccolo incidente, come nel caso del cofano esplodo alla Haas di Bearman, ma è ancora difficile avere una lettura completa della situazione. Tre giorni di test sono pochi per capire a che punto sono le vetture.Fredericteam principal(Sportnews.eu)Lo stesso team principal Frederic, monitorando i test dei suoi piloti, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, non ha ancora le idee chiare. Se i piloti si ritengono molto soddisfatti dal comportamento delle SF25 in pista,non vuole esporsi troppo.