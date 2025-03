Oasport.it - F1, John Elkann respinge le critiche sull’arrivo di Hamilton in Ferrari: “Commenti ingiusti”

rispedite al mittente.ha presenziato ai test di Sakhir di F1 a cui lae tutti i team hanno preso parte. Il n.1 di Maranello ha voluto dare supporto alla squadra, in vista di una stagione in cui si spera di poter lottare per il titolo e magari vincerlo dopo tanti anni di digiuno.A proposito di questo,è stato tra i fautori dell’affare “Lewis” alla Rossa. Si pensava che il connubio tra il Re Nero e il Cavallino Rampante non si sarebbe più concretizzato e invece, a sorpresa, l’annuncio dello scorso febbraio ha fatto saltare per aria tutte le convinzioni. Laha voluto puntare sull’esperienza e la qualità di guida di un sette-volte iridato, nella consapevolezza che possa dare ancora qualcosa di concreto alla causa.Per questo, in un’intervista concessa a Time Magazine, il presidente del Cavallino ha voluto puntualizzare alcuni aspetti relativi all’arrivo del britannico: “Credo che alcuniche dicono che è stata fatta un’operazione di marketing siano davveronei confronti di Lewis“, ha spiegato