F1 Hamilton dopo i test | Non vedo l’ora di iniziare

Si è concluso il terzo giorno di prove sul circuito in Bahrein, dove la Formula 1 è tornata a muoversi: l’opinione disulla Ferrari.E così si è concluso anche il terzo giorno di prove sul circuito Sakhir, in Bahrein, Paese in Medio Oriente che sta ospitando le primissime prove di Formula 1, in attesa dell’avvio di stagione, tra qualche giorno. Il Gran Premio di Australia si avvicina e così team e piloti sperimentano le nuove vetture. Le Ferrari, in particolare, sono decisamente soddisfatte del lavoro nei box.alla guida della Ferrari (Sportnews.eu)Lewissi è già esposto ella giornata di ieri, nella conferenza stampa, dichiarando di essere molto soddisfatto della sua vettura, anche se è ancora presto per parlare. Comunque sia, tra il pilota inglese e la scuderia del Cavallino sembrano esserci sintonia e una bella atmosfera serena.