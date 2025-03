Ilfattoquotidiano.it - F1, cosa hanno detto i test in Bahrein: perché la McLaren pare favorita e le prove della Ferrari con Hamilton e Leclerc

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il dado è tratto e ora si fa sul serio. Iprestagionali in Bahrain sono andati in cantiere emandato segnali importanti prima dell’avvio di stagione. Al Gp di Melbourne di metà marzo si arriverà con unae unaalla pari con Mercedes e Red Bull, sul filo dei centesimi. Carlos Sainz, nelle seconde libere di giovedì, ha realizzato il tempo più bassotre-giorni (1’29?348 con gomme C3), seguito dalledi. ÈMercedes di Russell il tempo più veloce invece del venerdì, in 1’29”545 negli ultimi 10’ di. Sono solo però dei risultati temporanei, tra chi si è nascosto e chi ha provato a cercare di più la prestazione (come la Williams).Laha iniziato come aveva finito l’anno scorso. Lo ha fatto inizialmente dimostrando quanto il suo passo-gara fosse spaventoso nella giornata di giovedì, quando la vettura, rivoluzionata con le novità introdotte del d.