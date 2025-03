Ilgiorno.it - Ex Segalini venduta all’asta a ditta edile

MOLTENO A Molteno per più di settant’anni si sono svegliati con le sirene di inizio turno che suonavano allae si sono addormentati con il suono delle stesse sirene di fine giornata. Poi solo il silenzio, che perdura dal gennaio 2005, quando la maxi manifattura dove si producevano tessuti, sciarpe e foulard ha chiuso definitivamente i battenti. In un futuro non troppo lontano le sirene potrebbero però tornare a suonare e l’immensa area di 5 ettari ridotta ora ad un cumulo di macerie tornare ad essere una zona industriale. L’ex, fondata nel 1939, ha infatti nuovi proprietari: sono i patroni dell’impresaInvernizzi Luciano & Figli di Lecco. Se la sono aggiudicati: 650mila euro il prezzo battuto, quasi un decimo rispetto al valore iniziale del comparto, svalutato e deprezzato man mano che le aste che si sono susseguite nel tempo sono andate deserte.