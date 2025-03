Ilfattoquotidiano.it - “Evento senza precedenti”, “un’imboscata, “un favore a Putin”: ecco come la stampa mondiale ha reagito allo scontro Trump-Zelensky

Nonostante i risvolti negativi ai quali potrebbe portare loin mondovisione, nello Studio Ovale, tra Donalde Volodymyre i passi indietro che potrebbe aver segnato nel processo di pace in Ucraina, nella serata di venerdì si è consumato unstorico. Motivo per cui il botta e risposta tra i due leader ha occupato le prime pagine dei giornali internazionali, definito “”, con accezioni più o meno negative.Il New York Times, storicamente vicino alla galassia democratica negli Stati Uniti, propone un titolo molto attinente alla cronaca,letture: “NelloStudio Ovaleminaccia di abbandonare l’Ucraina”, si legge, mentre all’interno l’articolo riferisce che i vertici Usa “hanno accusato il presidente Volodymyrdi essere ingrato per gli aiuti e di non aver accettato le richieste degli Stati Uniti”, scrive il giornale.