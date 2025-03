Europei di Scherma Giovani 2025, Leonardo Reale sciabola di bronzo ad Antalya

Leggi su Ilfaroonline.it

– La sesta giornata dei CampionatiCadetti e”, che chiudeva la serie delle gare individuali riservate agli Under 20, ha regalato all’Italia la splendida medaglia diconquistata dallotore. Un terzo posto di grandissimo valore per un ragazzo ancora appartenente alla categoria Cadetti. Come Vittoria Mocci ieri nellafemminile, dunque, ancora un azzurrino Under 17 sale sul podio nella prova dei. E il bottino di questo venerdì poteva essere ancora più ricco, per la spedizione italiana e per la famiglia, visto che sempre nellamaschile hanno chiuso ai piedi del podio, rispettivamente 5° e 6°, il “maggiore” Edoardo e Valerio, fratelli – entrambi più grandi – di Leo. Niente medaglie, invece, nel fioretto maschile e nella spada femminile, dove i portacolori dell’Italia si sono fermati agli ottavi di finale.