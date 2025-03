Europei di Scherma Giovani 2025 ancora d’oro le fiorettiste italiane | sono regine d’Europa

Leggi su Ilfaroonline.it

Antalya – Led’ItaliacampionesseUnder 20. Dopo la tripletta nella gara individuale, le azzurrine del fioretto femminile dominano anche la prova a squadre conquistando il settimo oro in sette giorni per la spedizione italiana ai CampionatiCadetti e“Antalya”. Un trionfo firmato da Matilde Molinari, Greta Collini, Ludovica Franzoni e Letizia Gabola, sancito dal successo in finale contro la Francia, che permette fin d’ora alla delegazione italiana Under 20 (com’era già accaduto per gli Under 17) di migliorare il bottino dell’edizione continentalele del 2024 a Napoli (lì le medaglie furono sette, ad oggi è stata raggiunta quota otto) quando alla chiusura della kermesse in Turchia mancanole ultime tre gare in programma domani.Podio sfiorato, invece, per le formazioni degli spadisti e delle sciabolatrici che hanno chiuso entrambe al 5° posto.