European Blind Football League a Campi il Campionato Europeo Calcio a 5 non vedenti

Firenze, 1 marzo 2025 - Sabato 1° Marzo 2025, al Circolo Arci Dino Manetti diBisenzio, sede della Quartotempo Firenze, si terrà la seconda delle cinque fasi dell’, unonatodia 5 Nonche quest'anno vede la partecipazione delle sei migliori squadre Europee: Royal National College per l'Inghilterra, Bondy (Parigi) per la Francia, Dortmund per la Germania, Charleroi per il Belgio, Salonicco per la Grecia e Quartotempo Firenze per l’Italia, secondo il calendario e gli orari in allegato. Il programma della giornata è stato presentato da Nicola Armentano, consigliere metropolitano con delega allo Sport, e Matteo Fazzini, presidente della Quartotempo Firenze. "È un momento tanto atteso e sognato da molti degli atleti partecipanti quello di sabato – ha spiegato Nicola Armentano -.