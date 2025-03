Secoloditalia.it - Europa, dopo il gelo alla Casa Bianca i partner fanno quadrato intorno a Kiev: “Zelensky non è solo”

L’si ricompatta. O almeno ci prova.il trattamento riservato a Volodymyrda Donald Trump, il Vecchio Continente, dapprima smarrito, prova a parlare con una voce sola — o quasi. Ma il nodo resta sempre lo stesso: come sosteneresenza una strategia comune e con un’America sempre più riluttante a fare da scudo? La risposta, questa volta, arriva da Londra. A cinque anni dBrexit, con il distacco da Bruxelles ancora vivido nella memoria collettiva, il Regno Unito torna a bussareporta dell’Unione. Non per chiedere di rientrare nel club, sia chiaro, ma per offrire una mano armata sulla difesa.L’iniziativa britannica e l’esclusione dei balticiDomani, il premier britannico Keir Starmer, appena tornato da Washington riunirà a sé sedici paesi oltre ai vertici dell’Ue e della Nato ergando il tavolo perfinoTurchia.