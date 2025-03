Sport.quotidiano.net - Eurolega: troppo Olympiacos per la Virtus. Gli ellenici sbancano la Segafredo Arena 92-70

Bologna, 28 febbraio 2025 – L’Pireo primo della classe non fa sconti a unaBologna falcidiata dalle assenze (out all’ultimo minuto Shengelia e Polonara) e la travolge 92-70 nel 26° turno di. Un successo netto e maturato al termine di una gara di fatto a senso unico: gli uomini di Bartzokas hanno infatti messo le cose in chiaro sin da subito, dominando la contesa sul piano dell’energia e della fisicità (43-30 il computo dei rimbalzi in favore dei biancorossi), arrivando a toccare il +28 nel corso del secondo quarto e resistendo alla coraggiosa reazione d’orgoglio della, che nella terza frazione è risalita fino al -12.poco, però, per impensierire concretamente unche nel quarto quarto ha nuovamente schiacciato sul pedale dell’acceleratore, mettendo le mani sulla vittoria con largo anticipo.