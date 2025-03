Juventusnews24.com - Esonero Thiago Motta, non basterà il quarto posto per salvare la panchina: ecco cosa sarà determinante per il futuro

di Redazione JuventusNews24, nonilperlaper ildel tecnico italo-brasilianoArrivano aggiornamenti molto importanti in merito a quella che potrebbe essere la posizione della Juventus per quanto riguarda ildi.Secondo la Gazzetta dello Sport la separazione sarebbe automatica nel caso in cui il tecnico fallisse anche l'obiettivoche vale il pass per la prossima Champions League. Tuttavia questo traguardo potrebbe comunque non essere sufficiente per la sua conferma: incideranno anche altri fattori tra cui il feeling col gruppo.