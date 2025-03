Donnapop.it - Era una popstar famosa e oggi vive in strada facendo la clochard: ecco chi è la cantante

Leggi su Donnapop.it

Daa trovarsi inperre da. Una vicenda drammatica che, per fortuna, pare sia sul punto di risolversi. Chi chi è la? Scopriamo di seguito tutti i dettagli!Leggi anche: Victoria De Angelis diventa solista e pubblica una canzone con unainternazionale: è la fine dei Maneskin?Tramite alcune testate giornalistiche campane, tra cui AvellinoToday, il mondo della musica è venuto a conoscenza che una celebreda tempoin condizioni di enormi difficoltà. Gli abitanti di Avellino e dei comuni limitrofi pare abbiano visto laaggirarsi per le strade delle città in stato confusionale per le strade della città, per cui hanno segnalato la vicenda ai servizi sociali. Scopriamo di seguito chi è questo personaggio celebre ridotto a una vita da!Era unainlava e dormiva per, senza una fissa dimora, si aggirava tra le vie di Avellino, di Mercogliano e dei comuni limitrofi.