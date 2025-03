Oasport.it - Equitazione: Abdel Saïd fa sua la prima tappa del Global Champions Tour a Doha. Gaudiano a centro gruppo

Dopo ladellaLeague di giovedì scorso, aè stata inaugurata anche la stagione 2025 del, il circuito internazionale individuale di maggior prestigio del salto ostacoli.A vincere è stato il belgache al jump off, dopo un doppio percorso netto, si è imposto insieme al suo cavallo Bonne Amie con il crono di 38.24 andando a precedere il solido tedesco Daniel Deusser, secondo a 39.52 (montante Gangster v/h Noddevelt, e anche lui con doppio “clear), e la sorpresa rappresentata dal saudita Abdulrahman Alrajhi, terzo con il tempo di 40.35 su Ventago.In casa Italia ci sono da registrare 3 piazzamenti: il buon 17esimo posto di Emanuele, che ha causa di una “sporcatura” nel primo round non è riuscito ad accedere al jump off (77.