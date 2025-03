Secoloditalia.it - Eppur si muove. Ora Schlein va in piazza per l’Europa minacciata. Ma l’avete mai vista in foto con Zelensky?

Leggi su Secoloditalia.it

I tempi giusti di reazione in politica, come nella vita, sono quasi tutto. Dalle parti del Nazareno, invece, non spiccano per tempestività. Galleggiano tra una sguaiata dichiarazione di guerra al governo Meloni, qualche slogan resuscitato dagli anni settanta in mezzo a un bla bla bla su diritti civili, green e gender. In politica estera Ellyè praticamente muta, salvo, fuori tempo massimo cavalcare l’ultima crociata europeista in salsa progressista. In questi lunghi tre anni dall’invasione russa dell’Ucraina nessuno ha capito la posizione del secondo partito italiano. Si è visto un Pd semi-muto, immobilizzato dalla sue storiche contraddizioni sul terreno della geopolitica.Orascende incon Michele Serra perParola d’ordine di“see and wait”, non potendo schierarsi apertamente con l’Occidente eper non infastidire i 5stelle pacifisti senza se e senza, e perdere lo zoccolo duro dei compagni anti-Usa, costretta a dribblare continuamente per non finire nel calderone dei putiniani.