Latinatoday.it - Epidurale negata a Latina. Il parto senza sofferenza non è per tutte

Se vivi in provincia dirirai con dolore. I tre punti nascita del territorio non effettuano laanalgesia, procedura anestetica che riduce i dolori del travaglio. Per poterne beneficiare devi spostarti a Roma, con disagi annessi legati ai continui trasferimenti per gli esami che.