Enzo70 | la musica di Enzo Avitabile in mostra con le voci di Napoli e il nuovo album Poesis

Leggi su Ildenaro.it

compie il 1 marzo 70 anni. Per l’occasione il musicista, compositore e cantautore napoletano annuncia unae un disco, dal titolo, in uscita il 14 marzo. Un doppio omaggio ai suoi 50 anni diraccontati attraverso un’esposizione che raccoglie le opere di grandi artisti che hanno dato vita alle copertine dei suoi. Il tutto impreziosito dalledi personaggi del mondo della cultura, del cinema, dellae del teatro napoletano che rileggono i suoi testi in un lavoro poetico che celebra alla forza delle sue parole. Allestita nella monumentale Chiesa di San Severo al Pendino, in via Duomo a, dal 20 marzo al 12 maggio, laè un tributo a uno degli artisti più influenti e rappresentativi del panoramale italiano e internazionale.