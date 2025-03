Liberoquotidiano.it - Energia pulita, sicura e a basso costo: il governo rilancia l'atomo e la sinistra si scinde

Leggi su Liberoquotidiano.it

I tempi in cui parlare di ritorno all'era per un politico il gesto masochistico perfetto, la ricetta infallibile per perdere voti, sono lontani. Ora Giorgia Meloni ci mette la faccia. Al termine del consiglio dei ministri che ha stanziato 3 miliardi contro il «caro bollette», appare in video per dire che «ilha approvato un importante provvedimento per garantire, a, capace di asre sicurezza energetica e indipendenza strategica all'Italia. Parlo, ovviamente, dell'nucleare». È il rispetto di una promessa fatta nella campagna elettorale dell'estate 2022. Settimo punto del capitolo 11 del programma del centrodestra: «Ricorso alla produzione energetica attraverso la creazione di impianti di ultima generazione senza veti e preconcetti, valutando anche il ricorso al nucleare pulito e sicuro».