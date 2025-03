Energia, le microimprese la pagano il 165% in più rispetto alle grandi aziende

Leggi su Ildenaro.it

Le1 – che costituiscono il 95 per cento del totale delle attività economiche presenti nel Paese in cui è impiegato, al netto del pubblico impiego, il 42 per cento circa degli addetti – nel primo semestre del 2024 2 hanno pagato l’elettrica oltre due volte e mezzo in più delleimprese 3 (pari al +164,7 per cento). Se agli artigiani, ai piccoli commercianti epiccolissime imprese con consumi inferiori ai 20 MWh all’anno il costo ha raggiunto, al netto dell’Iva, i 348,3 euro al MWh, leimprese, con consumi che oscillano tra i 70mila e i 150mila MWh all’anno, hanno pagato “solo” 131,6 euro al MWh (vedi Tab. 1). A denunciarlo è l’Ufficio studi della CGIA.Abbiamo le bollette della luce più care dell’EurozonaA differenza degli altri Paesi dell’Area dell’Euro, il prezzo dell’elettrica in caponostreè il più alto di tutti.