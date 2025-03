Panorama.it - Energia: il ritorno del carbone

Ma non dovevamo vederci più? Inquinante e potente fonte di emissioni di CO2, ilce lo immaginavamo in ritirata, spazzato via dalle energie rinnovabili e ormai destinato a finire nei libri di storia. Invece non è così. Anzi, nel 2024 l’uso di questo brutto, sporco ma economico combustibile fossile ha toccato un nuovo record, raggiungendo circa 8,77 miliardi di tonnellate. Dopo il crollo registrato durante il picco della pandemia, ilha ripreso vigore, trainato principalmente dalla crescente domanda di elettricità in Cina e da una ripresa economica che spinge i consumi energetici a livelli senza precedenti.Secondo il rapporto Electricity 2025 dell’International energy agency (Iea), la domanda globale di elettricità crescerà a un ritmo del 4 per cento annuo fino al 2027, una delle accelerazioni più marcate mai registrate negli ultimi tempi, pari a un quantitativo disuperiore al consumo annuale del Giappone.