Energia, Cna: "L'intervento sulle bollette taglia fuori le micro imprese"

ROMA – Il decreto per alleggerire leesclude la platea delle. È quanto rileva la Cna sulla base delle indicazioni fornite al termine del consiglio dei ministri. In attesa di conoscere il testo del provvedimento, il contributo straordinario attraverso il taglio degli oneri generali di sistema riguarda esclusivamente lecon potenza disponibile pari o superiore a 16,5 KW/h. Si tratta di un intervento che esclude gran parte dellee piccoleche operano nei servizi alla persona e alla comunità (parrucchieri, autoriparatori, lavanderie etc.).CNA è consapevole dei vincoli di finanza pubblica rispetto alle misure temporanee messe in campo dal Governo per alleggerire ledie famiglie, ma il trend rialzista dei costi energetici e il divario nei confronti degli altri principali paesi europei confermano la necessità di definire interventi di lungo termine per abbassare in modo strutturale i costi energetici, con particolare riferimento al sistema dellee piccole