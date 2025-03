Anteprima24.it - Emissioni Co2, a Napoli controlli su 28 edifici pubblici di Bagnoli e Fuorigrotta: l’elenco

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoSopralluoghi per le verifiche delledi CO2 in 28di. A comunicarlo è una precisazione del sindaco di, a 24 ore dall’ordinanza che dispone l’adozione di misure di prevenzione, legate agli accumuli anomali di anidride carbonica nei seminterrati.Campi Flegrei,dida controllareL’atto di Manfredi conferma quanto disposto ieri, indicandodegli immobili da sottoporre adei vigili del fuoco. Ne fanno parte 18 scuole, ma anche la facoltà di Ingegneria della Federico II. E poi impianti sportivi come il PalaBarbuto, dove gioca in casa ilBasket, la piscina Scandone, l’ippodromo di Agnano.Sono comprese anche le Terme di Agnano, la sede della Municipalità 10 e il mercatino rionale di