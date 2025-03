Palermotoday.it - Emergenza casa, sostegni del Comune ad oltre 2 mila persone che rischiavano di restare senza un tetto

Leggi su Palermotoday.it

e più di 500 famiglie prese in carico e sostenute economicamente per non perdere lacon l'impegno complessivo di circa un milione e 800euro nel 2024. Sono solo alcuni dei numeri che fotografano i risultati realizzati dall'Agenzia per l'inclusione sociale e.