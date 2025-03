Dilei.it - Emanuela Folliero: “Tutti i reality li ho rifiutati. Anche quest’anno”. Il ruolo del figlio

rappresenta un caso quasi unico nel mondo dei vip perché non si è mai lasciata trascinare dal circo deishow., ha gentilmente declinato richieste di proposte televisive, rifiutando senza esitazioni qualsiasi invito a mettersi in gioco tra liti preconfezionate e strategie da salotto.Non ha mai avuto bisogno nè voluto telecamere puntate h24 per rimanere rilevante e, a differenza di tanti, non ha mai cercato scorciatoie per tenersi stretta la popolarità. Durante un’intervista al Corriere della Sera, ha messo le carte in tavola, svelando retroscena della sua carriera e dettagli della sua vita che pochi conoscevano. E per questa scelta bisogna ringraziare (o no, dipende dai punti di vista), suo, ildelnelle sue decisioniSe c’è una cosa su cuiè sempre stata irremovibile, è la coerenza nelle sue scelte.