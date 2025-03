Liberoquotidiano.it - Emanuela Folliero, la verità piccante sul calendario sexy nel 2003: "Cosa mi chiese il mio medico"

"D'istinto sono una che dice subito di no, è la mia prima risposta. Poi sono stata felice di averlo fatto. In fondo non ne avevo bisogno per lanciarmi, ero già famosa. Mi pagarono parecchio, credo 80.000 euro":, intervistata dal Corriere della Sera, lo ha detto a proposito delfatto qualche tempo fa. Era ile all'epoca circolava la voce secondo cui la conduttrice aveva deciso di farlo per smentire la credenza del seno rifatto: "Sa che anche al miodella mutua gli ho dovuto portare l'ecografia per farlo ricredere? È il pregiudizio del mondo dello spettacolo, nel momento in cui sei in televisione devi sempre dimostrare qual: che non sei scema, che non sei raccomandata. comunque non sono finte"., poi, ha rivelato di aver rifiutato "tutti i reality che ci sono, anche quest'anno".