Emanuela Folliero e quelle che si sono trasformate in donne gatto | Le punture? Mai fatte E il mio seno non è finto

«Devi fare pace con le tue rughe:che siinmi fanno impressione. Io ho fatto cure per la pelle, ma le punturine no perché gonfiano. Bisogna saper accettare l’età, a un certo punto conta solo l’eleganza»., annunciatrice e conduttrice Mediaset, in un’intervista al Corriere della Sera parla del tempo che passa e dei rimedi come la chirurgia plastica. E di chi insinuava che il suofosse: «Sa che anche al mio medico della mutua ho dovuto portare l’ecografia per farlo ricredere? È il pregiudizio del mondo dello spettacolo, nel momento in cui sei in televisione devi sempre dimostrare qualcosa: che non sei scema, che non sei raccomandata. comunque nonfinte».La scelta di Berlusconiricorda che fu scelta come annunciatrice da Silvio Berlusconi: «Indossavo una camicetta a fiorellini accollatissima, non si vedeva niente, quindi di sicuro non mi scelse per le tette.