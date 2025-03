Movieplayer.it - Elsbeth e altre 5 serie tv eredi di Colombo

Leggi su Movieplayer.it

In occasione dell'arrivo in tv dellacon Carrie Preston, andiamo a (ri)scoprire alcuni titoli in streaming che omaggiano il classico con Peter Falk. Una detective story invertita, conosciuta anche come howcatchem (termine coniato da Philip MacDonald nel 1963) è sostanzialmente l'opposto del giallo classico whodunit. Un murder mystery al contrario con la struttura narrativa ribaltata, in cui si parte dall'identità del colpevole e dal suo modus operandi per poi risalire al movente da parte di chi indaga, mostrando al pubblico come si possa arrivare a scoprirlo e sbugiardarlo. Spesso rimangono comunque alcuni pezzi del puzzle da risolvere nel corso dell'indagine, e ciò non toglie che ulteriori plot twist attendano gli spettatori lungo la visione. Lo sanno bene i fan di, la storica .