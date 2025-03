Thesocialpost.it - Elon Musk papà per la 14esima volta: è nato Seldon Lycurgus, l’annuncio via X della compagna Shivon Zilis

è diventatoper la quattordicesima. La mamma dell’ultimo, dirigente di Neuralink, una delle aziende del magnate. Con lei, il fondatore di Tesla e SpaceX ha già altri tre figli.Leggi anche: Lite Trump-Zelensky, l’indagine social: gli italiani si schierano con l’UcrainaDiscussed withand, in light of beautiful Arcadia’s birthday, we felt it was better to also just share directly about our wonderful and incredible son. Built like a juggernaut, with a solid heart of gold. Love him so much —(@) February 28, 2025 Il nome del bambino è, come ha scrittosu X, senza precisare la data di nascita.ha risposto con un semplice cuore, un gesto che ha scatemigliaia di reazioni e commenti sui social.