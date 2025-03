Oasport.it - Elisa Valensin scatenata a Metz: nuovo record italiano sui 200 metri, Levorato si avvicina

si è(Francia), dove va in scena un triangolare indoor tra Italia, Francia e Portogallo riservato alle categorie giovanili. La 18enne azzurra ha infatti migliorato il suounder 20 sui 200, abbassando di sette centesimi il recente 23.49 (siglato il 2 febbraio ad Ancona) e correndo un buonissimo 23.39 sul giro di pista al coperto.La lombarda, che settimana scorsa si era cimentata sui 400ai Campionati Italiani Indoor andati in scena sempre nel capoluogo marchigiano, è così diventata la terza italiana di sempre a livello assoluto, alle spalle esclusivamente di Manuela(primatista nazionale con 23.14) e Virna De Angeli (23.24).L’atleta del Cus Pro Patria Milano, allenata da Fausto Frigerio, ha dimostrato ancora una volta tutto il suo talento anche in un contesto internazionale, dopo che lo scorso anno aveva trionfato su questa distanza agli Europei Under 18 disputati all’aperto.